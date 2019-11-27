ИА «Ореанда-Новости». Первый министр Шотландии Никола Стерджен сообщила о намерении провести референдум о независимости страны, пишет «Инетрфакс».



Кроме того, Стерджен отметила, что нужно новое голосование по поводу Brexit, который, как она считает, приведёт страну к упадку. Политик добавила, что, если Шотландия останется в составе Великобритании, её ждёт сокращение бюджета, а также ухудшение жизни населения.



Стерджен осудила основные партии Великобритании за то, что они держат страну в состоянии «постоянного хаоса». Она также резко высказалась по поводу премьера Бориса Джонсона, при котором, по её мнению, «худшее впереди».