«По указке из-за рубежа» пытаются выведать сведения о семьях военных, которые с честью погибли при исполнении секретных спецопераций.

Кроме того, глава Минобороны заявил об учащающихся фальшивых новостях в интернет-пространстве. Лживые новости носят примерно следующее содержание: «Военные силы России нанесли удар по больнице или РФ готовится к захвату той или иной страны».

Для пресечения подобного рода информационных атак Шойгу приказал воссоздать Главное военно-политическое управление.