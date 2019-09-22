22.09.2019, 12:28
Шойгу отметил опасность кибератак со стороны Запада
ИА «Ореанда-Новости» Министр обороны страны рассказал, что опасность кибератак все больше и больше ощущается. «По указке из-за рубежа» пытаются выведать сведения о семьях военных, которые с честью погибли при исполнении секретных спецопераций.
Кроме того, глава Минобороны заявил об учащающихся фальшивых новостях в интернет-пространстве. Лживые новости носят примерно следующее содержание: «Военные силы России нанесли удар по больнице или РФ готовится к захвату той или иной страны».
Для пресечения подобного рода информационных атак Шойгу приказал воссоздать Главное военно-политическое управление.
Источник: «ИА Ореанда-Новости»
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