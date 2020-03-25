ИА «Ореанда-Новости» . Российский министр обороны Сергей Шойгу рассказал о прозападной оппозиции в ходе заседания Совфеда 25 марта. Об это сообщает «РИА Новости».

По сообщению генерала, страны Запада постоянно выдвигают в адрес Российской Федерации различные резонансные обвинения. На территории страны подобные обвинения моментально подхватывают участники прозападных оппозиционных движений из дивизиона, который регулярно проходит обучения в иностранных государствах.

Шойгу заявил, что члены оппозиции предпринимают попытки проникнуть на военные охраняемые объекты, госпитали и кладбища. Кроме того, по словам генерала российской армии, оппозиционеры на видеозапись снимают входы и выходы из закрытых объектов на территории России и выкладывают эти записи в социальные сети.

«Можно представить, к какой ответственности их бы привлекли в странах Запада. Эта сфера требует дальнейшего законодательного регулирования», — заявил Шойгу.