ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Назначение Игоря Шувалова на должность руководителя Внешэкономбанка не осталось незамеченным. После вступления на должность, Шувалов заговорил о сокращении штата на 50%. Это связано с тем, что новое руководство намерено изменить политику компании. Главным плюсом этого решения, по мнению Шувалова, является сбережение средств: экономия на заработной плате, транспорте и аренде.

Игорь Шувалов пришел к такому решению после крайнего заседания наблюдательного совета, на котором премьер Дмитрий Медведев заявил, что готов вложить во Внешэкономбанк 250 миллиардов рублей плюс к субсидии, размер которой составляет 150 миллиардов.

Минфин обратился к руководству банка с требованием обосновать необходимость получения новых бюджетных денег и сокращения внутренних издержек. По результатам прошлого года количество работников банка составило 1795 человек. Общая сумма заработной платы превышала 7 миллиардов рублей, а также около 500 миллионов рублей составили социальные взносы.

В текущем году Игорь Шувалов намерен уволить около 900 человек. Дмитрий Медведев заявил, что Внешэкономбанк должен сыграть значительную роль в реализации майского указа президента. Согласно итогам прошлого года, банк потратил более 280 миллиардов рублей; из этого можно сделать вывод, что 2017 год был для корпорации неудачным. Эксперты утверждают, что в таком положении банк оказался в связи с уменьшением объёмов государственной помощи.

В течение двух последних лет радикальный подход к сокращению кадров проходит во Внешэкономбанке во второй раз. Сохранить своё место в банке удавалось лишь тем, кто смог продемонстрировать своё лидерство и профессионализм. Некоторые сотрудники покинули компанию по соглашению сторон, остальных уволили по причине сокращения штата.

Следует отметить, что новый руководитель банка уже нанял несколько сотрудников собственного аппарата. Среди них М. Романова и Ю. Газарян. А на пост заместителей Игоря Шувалова были назначены М.Кузовлев, Н.Цехомский, М.Полубояринов.