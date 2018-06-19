19.06.2018, 15:48
Ситуация на границе между Украиной и ДНР с ЛНР вновь обострилась
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Печальные известия поступают к нам из Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, которые вынуждены с 2014 года держать оборону от агрессии со стороны иностранного государства. Ситуация на линии границ сильно обострилась и, пожалуй, стала самой напряжённой с начала 2018 года. Об этом стало известно со слов замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александра Хуга.
С его слов выходит не самая радужная картина. С середины прошлого месяца всё чаще можно наблюдать нарушения режима прекращения огня. То тут, то там постоянно раздаются перестрелки и залпы орудий. Данная ситуация никак не может радовать, и она с тех пор лишь ухудшается.
Только за последние прошедшую неделю количество случаев возникновения очагов боевых действий выросло на 70% по сравнению с прошлой. Со слов Хуга так же проясняются интересные детали конфликта. Оказывается подобные нарушения происходят циклично. То есть количество боевых столкновений в какие-то периоды года резко возрастает, но потом снова спадает, после чего наступает временное затишье. К примеру, наиболее тихое время приходится на праздники, на начало сбора урожая и первое сентября. Остальное же время жители ДНР и ЛНР находятся в постоянном ожидании начала агрессии. Так же факт того, что столкновения происходя в определённое время говорит о том, что нападения не являются следствием самоуправства на местах, а по приказу вышестоящих. В ином случае не было бы такого волнообразного графика боёв.
Так же вновь была сказана давно уже известная всем истина про то, что необходимо выполнять ключевые пункты Минских соглашений для избежания кровопролития. Пожалуй, это звучит так же, как фраза о необходимости не лезть в драку дабы не начинать драку. Казалось бы, простое правило, но что-то не очень-то оно и работает. Впрочем, драку можно окончить и другим способом, к примеру выиграв её одолев своего соперника. Иногда лучше воспользоваться такой стратегией, когда правда на твоей стороне и ты сильнее.
С его слов выходит не самая радужная картина. С середины прошлого месяца всё чаще можно наблюдать нарушения режима прекращения огня. То тут, то там постоянно раздаются перестрелки и залпы орудий. Данная ситуация никак не может радовать, и она с тех пор лишь ухудшается.
Только за последние прошедшую неделю количество случаев возникновения очагов боевых действий выросло на 70% по сравнению с прошлой. Со слов Хуга так же проясняются интересные детали конфликта. Оказывается подобные нарушения происходят циклично. То есть количество боевых столкновений в какие-то периоды года резко возрастает, но потом снова спадает, после чего наступает временное затишье. К примеру, наиболее тихое время приходится на праздники, на начало сбора урожая и первое сентября. Остальное же время жители ДНР и ЛНР находятся в постоянном ожидании начала агрессии. Так же факт того, что столкновения происходя в определённое время говорит о том, что нападения не являются следствием самоуправства на местах, а по приказу вышестоящих. В ином случае не было бы такого волнообразного графика боёв.
Так же вновь была сказана давно уже известная всем истина про то, что необходимо выполнять ключевые пункты Минских соглашений для избежания кровопролития. Пожалуй, это звучит так же, как фраза о необходимости не лезть в драку дабы не начинать драку. Казалось бы, простое правило, но что-то не очень-то оно и работает. Впрочем, драку можно окончить и другим способом, к примеру выиграв её одолев своего соперника. Иногда лучше воспользоваться такой стратегией, когда правда на твоей стороне и ты сильнее.
Источник: Ореанда-Новости
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