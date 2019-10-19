ИА «Ореанда-Новости» Бывший заместитель руководитель Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майор полиции в отставке Константин Власов скончался на 49-м году жизни.

В сообщении управления сказано, что офицер «прошёл долгий служебный путь от простого патрульного до одного из ключевых руководителей петербургского главка – начальника полиции».

Константин Власов родился в 1970 году в Ленинграде. Окончил Санкт-Петербургский университет МВД России. С 1991 года начал службу в органах внутренних дел, начав с низовых должностей. В 2008 году Власов занял пост заместителя начальника Управления уголовного розыска ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и в 2009 году стал главой подразделения. С 2012 года исполнял обязанности заместителя начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области – начальника полиции. Был награждён медалью «За отличие в охране общественного порядка». В 2019 году Власов ушёл в отставку.