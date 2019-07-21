ИА «Ореанда-Новости» Об этом сообщил директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев, сославшись на источники в столице Туркменистана.

Как пишут СМИ, Рубаев получил эту информацию от бизнесменов из Ашхабада. Те, в свою очередь, узнали о кончине президента от знакомых из спецслужб. 62-летний глава республики с 15 июля находился в отпуске.

Оппозиционный YouTube-канал «Свободный Туркменистан» сообщает, что Гурбангулы Бердымухамедов якобы умер из-за острой почечной недостаточности.

Власти Туркменистана пока не подтвердили публично информацию о кончине президента, занимавшего свой пост с 14 февраля 2007 года.



