ИА «Ореанда-Новости» В Калининграде скончался 52-летний теннисист Александр Волков, который в своё время стал одним из первых советских атлетов, вошедших в мировую элиту в данной дисциплине. О смерти спортсмена сообщил на своей странице в Twitter вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников.

Александр Волков начал выступления в качестве теннисиста-профессионала в 1986 году. В 1990 году на Открытом чемпионате США он выиграл у шведа Стефана Эдберга, который в тот момент возглавлял рейтинг ATP. В 1994 году Волков одержал победу в Кубке Кремля. Всего он завоевал три высших награды на международных турнирах в одиночном разряде. Будучи членом российской сборной, Волков в 1994 и 1995 годах участвовал в финале Кубка Дэвиса. Завершив карьеру игрока в 1998 году, Александр Волков перешёл на тренерскую работу в сборною России.