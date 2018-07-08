



ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . На Украине на девяностом году жизни скончался политический деятель, правозащитник, автор «Акта провозглашения независимости Украины» Левко Лукьяненко. Недавно в Сети появилась информация о том, что бывший советский диссидент, был госпитализирован. О смерти правозащитника стало известно от премьера Украины Владимира Гройсмана, который опубликовал информацию в своём Facebook-аккаунте. Он написал, что Левко Лукьяненко был человеком, посвятившим всю свою жизнь служению государству, борьбе за его свободу и независимость. Владимир Гройсман назвал Лукьяненко настоящим Героем Украины.

Политический деятель Левко Лукьяненко был рождён в селе Хриповка Гроднянского района Черниговской области 24 августа 1928 года. В 25-летнем возрасте он стал членом Коммунистической партии Советского Союза и стал студентом юридического факультета в Московском университете им. Ломоносова. Позже Лукьяненко оппозиционный по отношению к советской власти «Украинский рабоче-крестьянский союз». Он выступал за независимость Украины от СССР. Вскоре его исключили из партии.





В начале 1960-х годов Лев Лукьяненко был приговорен к расстрелу за деятельность направленную против Советского Союза. Спустя некоторое время Верховным судом было принято решение заменить расстрел другим наказанием в виде лишения свободы сроком на пятнадцать лет. В 1976 году Лев Лукьяненко вышел из тюрьмы и стал одним из основателей Украинской Хельсинкской группы. Однако спустя год она снова был арестован и приговорён к десятилетнему тюремному заключению, а также пяти годам ссылки.





В начале 1990-х годов Лукьяненко стал депутатом Верховной рады и создал Украинскую республиканскую партию. В 1991 году он участвовал в выборах президента. За него проголосовали менее 5% избирателей. В 2007 году добровольно покинул Верховную раду.





В 2005 году Льву Лукьяненко ему было присвоено звание Героя Украины, а два года назад политический деятель стал лауреатом Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко за произведения в 13 ​томах «Путь к возрождению».



