ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Международная комиссия, занимающаяся делом сбитого самолёта Боинг МН-17 на границей между Украиной и подконтрольной ополчению Новороссией в 2014 году, пришла к выводу, что самолет был сбит ополчением.

Следствие уточняет, что взрыв в самолёте произошёл вследствие попадания ракеты, которая стоит на вооружении 53-й зенитной бригады вооружённых сил Российской Федерации. Также Международная группа уверена, что выстрел был произведён со стороны территории, находящейся рядом с границей Российской Федерации. Прозвучали также обвинения и в том, что не ополчение, а именно Россия совершила выстрел по самолёту. Российская сторона уже объявила, что не верит в предъявленные обвинения.

В группу следствия входили представители Австрии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Российской стороне, в свою очередь, было отказано иметь своих людей в команде ввиду её заинтересованности в нужном результате. Однако представителям украинской стороны, которая тоже заинтересована в нужном результате, было позволено войти в состав комиссии. В скором времени будет сделано официальное публичное заявление по ходу дела.

После падения Боинга МН-17 существовали ещё как минимум три теории того, кто и зачем сбил самолёт. Первая говорила о том, что сама Украина сбила самолёт, дабы обвинить сторону ополчения. Вторая, что само ополчение случайно сбило самолёт, целясь в пролетающий рядом с ним украинский боевой самолет Ан-26. Третья говорила о том, что Боинг МН-17 далеко не первый самолёт, который был утерян малазийской компанией. До этого 8 марта того же 2014 года над Индийским океаном пропал без вести другой малазийский самолёт — Boeing 777-200ER. Из этого может следовать вывод, что малазийскую авиакомпанию намеренно топит кто-то из её конкурентов. После второго утерянного воздушного корабля малазийскому правительству пришлось финансово помогать авиакомпании (Malaysia Airlines), чтобы удержать её на плаву. В этой ситуации остаются непонятными причины, зачем гражданский самолет решил пролетать над зоной боевых действий.