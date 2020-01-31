На заседании Ассамблеи, проходившим в четверг, членами ПАСЕ была поддержана резолюция о том, чтобы страны, входящие в состав Совета Европы, выполняли свои уставные обязательства. В частности, одна из поправок, поддержанная парламентариями, признаёт РФ стороной Минских соглашений.Леонид Слуцкий считает, что то, что резолюция была принята, является отголоском пятилетнего отсутствия делегации из РФ на на страсбургской площадке.Депутат напомнил, что РФ не может являться стороной Минска-2, так как соглашения, заключенные между Луганском, Донецком и Киевом, были одобрен в 2015 году резолюцией СБ ООН.