После того, как таиландские власти аннулировали их визу, влюблённые предусмотрительно скрылись.

Чад Элвартовски неоднократно рекламировал «приморские районы» в социальных сетях и утверждал, что его дом не подпадает под суверенитет какого-либо государства. Однако, как заявили власти Таиланда, это не соответствует действительности. Пара может столкнуться с пожизненным заключением или смертной казнью согласно Закону об иммиграции страны. Представители власти рассказали CNN, что им неизвестно, находится ли пара всё ещё в стране или в её территориальных водах.

«Надя и я в безопасности», - написал накануне Элвартовски в Facebook, добавив, что не знает, был ли разрушен их дом. Мужчина также отметил, что они не проектировали и не строили дом, а работали с компанией, которая это сделала. Военно-морской флот Таиланда заявил, что пара угрожает суверенитету страны. «Они утверждали, что владеют плавучим домом и через социальные сети пытались его продать. Пара также отмечала, что их дом не находится под суверенитетом какой-либо страны, что не соответствует действительности. Такие вещи могут привести к неправильному пониманию со стороны других людей, и это угрожает нашей национальной безопасности», - сказал полковник Катапорн Кумтиенг, начальник иммиграционного офиса Пхукета. Он назвал это дело «срочным». ВМС Таиланда ранее разместили видео дома в Facebook, написав, что «для решения этой проблемы необходимо вмешательство военно-морского флота».