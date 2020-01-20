20.01.2020, 12:05
СМИ: иракская делегация приедет в РФ, КНР и Украину для приобретения ПВО
ИА «Ореанда-Новости». Специалисты из Ирака посетят Россию, Китай и Украину, чтобы провести переговоры о покупке современных систем ПВО. О намерениях Ирака рассказал газете al-Sabah Бадр аз-Зияди, работающий в комитете по безопасности и обороне иракского парламента.
Накануне руководителем комитета Мухуммадом Ридой было заявлено РИА Новости о возобновлении страной переговоров с Россией, которые касаются приобретения комплексов С-300. Также собеседником агентства было сказано об ожиданиях противодействия со стороны Вашингтона в данном вопросе.
Аз-Зияди сказал о намерении делегатов посетить Россию, Китай и Украину с целью заключения соглашений по поставкам систем охраны воздушного пространства Ирака. По его словам, в настоящее время в парламенте занимаются формированием делегации, в которую будут входить представители исполнительной и законодательной властей страны.
Накануне руководителем комитета Мухуммадом Ридой было заявлено РИА Новости о возобновлении страной переговоров с Россией, которые касаются приобретения комплексов С-300. Также собеседником агентства было сказано об ожиданиях противодействия со стороны Вашингтона в данном вопросе.
Аз-Зияди сказал о намерении делегатов посетить Россию, Китай и Украину с целью заключения соглашений по поставкам систем охраны воздушного пространства Ирака. По его словам, в настоящее время в парламенте занимаются формированием делегации, в которую будут входить представители исполнительной и законодательной властей страны.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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