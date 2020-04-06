06.04.2020, 10:52
СМИ назвали новое препятствие в сделке между РФ и Саудовской Аравией
ИА «Ореанда-Новости». Новым препятствием для того, чтобы произошло заключение сделки между РФ и Саудовской Аравией для урегулирования ситуации на рынке сырья, стали расхождения в параметрах сокращения добычи, заявлено в публикации издания Bloomberg.
При этом и Москва, и Эр-Рияд хотят, чтобы к соглашению присоединились американцы, хотя лидером США Дональдом Трампом была отвергнута публично эта возможность.
На эту тему попытаются поговорить на конференции министров энергетики "Большой двадцатки", которая должна состояться десятого апреля.
При этом и Москва, и Эр-Рияд хотят, чтобы к соглашению присоединились американцы, хотя лидером США Дональдом Трампом была отвергнута публично эта возможность.
На эту тему попытаются поговорить на конференции министров энергетики "Большой двадцатки", которая должна состояться десятого апреля.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии