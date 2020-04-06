, заявлено в публикации издания Bloomberg.При этом и Москва, и Эр-Рияд хотят, чтобы к соглашению присоединились американцы, хотя лидером США Дональдом Трампом была отвергнута публично эта возможность.На эту тему попытаются поговорить на конференции министров энергетики "Большой двадцатки", которая должна состояться десятого апреля.