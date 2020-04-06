ИА «Ореанда-Новости». Новым препятствием для того, чтобы произошло заключение сделки между РФ и Саудовской Аравией для урегулирования ситуации на рынке сырья, стали расхождения в параметрах сокращения добычи, заявлено в публикации издания Bloomberg. 

При этом и Москва, и Эр-Рияд хотят, чтобы к соглашению присоединились американцы, хотя лидером США Дональдом Трампом была отвергнута публично эта возможность.

На эту тему попытаются поговорить на конференции министров энергетики  "Большой двадцатки", которая должна состояться десятого апреля.