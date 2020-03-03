ИА «Ореанда-Новости». СМИ сообщили, что обладателя «Оскара» обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней.

Американский актёр и режиссёр Тимоти Хаттон, ставший обладателем «Оскара» в 1981 году, обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней. Заявление подала 50-летняя Сара Джонсон. Об этом сообщил портал Buzzfeed.

Сообщается, что инцидент произошёл ещё в 1983 году в Ванкувере, Канада. Тогда актёр находился на съёмках картины «Ледяной человек». Как рассказала Джонсон, Хаттон и его друзья пригласили её с подругами к ним в номер. Там актёр и один из его друзей изнасиловали её. По словам Джонсон, на тот момент ей было 14 лет.

Джонсон объяснила, что решилась рассказать об этом изнасиловании лишь в 2019 году из-за того, что движение #MeToo набрало силу и поддержку. Хаттон же отрицает все обвинения и заявляет, что таким образом Джонсон вымогает деньги.