В материале издания заявлено, что данные комплексы являются для альянса большой проблемой, рассказывает РИА Новости.В материале указывается, что эти комплексы представляют собой эффективное оружие, если данные системы сочетать с четкой стратегией преграждения доступа и блокирования.В публикации заявлено, что комплексы находятся на боевых дежурствах в различных регионах РФ. "Искандеры", развернутые в Калининградской области, могут атаковать цели, которые находятся на территории Польши, Эстонии, Литвы, Латвии. Также в зону поражения данных комплексов входят юг Швеции и восток Германии.