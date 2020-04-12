12.04.2020, 16:15
СМИ из США рассказало, какой российский комплекс вызывает опасения у НАТО
ИА «Ореанда-Новости». Издание National Interest сообщает, что в НАТО боятся комплексов российского производства "Искандер". В материале издания заявлено, что данные комплексы являются для альянса большой проблемой, рассказывает РИА Новости.
В материале указывается, что эти комплексы представляют собой эффективное оружие, если данные системы сочетать с четкой стратегией преграждения доступа и блокирования.
В публикации заявлено, что комплексы находятся на боевых дежурствах в различных регионах РФ. "Искандеры", развернутые в Калининградской области, могут атаковать цели, которые находятся на территории Польши, Эстонии, Литвы, Латвии. Также в зону поражения данных комплексов входят юг Швеции и восток Германии.
В материале указывается, что эти комплексы представляют собой эффективное оружие, если данные системы сочетать с четкой стратегией преграждения доступа и блокирования.
В публикации заявлено, что комплексы находятся на боевых дежурствах в различных регионах РФ. "Искандеры", развернутые в Калининградской области, могут атаковать цели, которые находятся на территории Польши, Эстонии, Литвы, Латвии. Также в зону поражения данных комплексов входят юг Швеции и восток Германии.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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