ИА «Ореанда-Новости». В СМИ появилась информация о третьей смерти от коронавируса COVID-19 в Италии.

Агентство ANSA сообщило, что в городе Кремона скончалась женщина, у которой был обнаружен коронавирус. Причиной смерти стали осложнения, вызванные COVID-19. Сообщается, что у неё также было онкологическое заболевание.

Агентство уточнило, что женщина находилась в тяжёлом состоянии в больнице.

Сообщается, что на данный момент число инфицированных на территории Италии достигло 137 человек. Трое из них скончались. Предполагается, что причиной двух других случаев летального исхода стали осложнения от коронавируса.