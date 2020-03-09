09.03.2020, 09:03
СМИ: в Ухане уже не работают 11 из 14 временных госпиталей
ИА «Ореанда-Новости». Уже одиннадцать из четырнадцати временных госпиталей Уханя, которые функционировали в выставочных центрах и стадионах, закрыли из-за того, что из них были выписаны почте все пациенты, рассказывает Центральное телевидение КНР.
Сообщается, что после того, как начала распространяться в Ухане эпидемия, некоторые выставочные центры и стадионы превратили во временные госпитали. Заявлено, что одиннадцать временных госпиталей после того, как была осуществлена выписка тех, кто выздоровел, перешли в режим отдыха.
Оставшихся пациентов направили в специализированные медицинские учреждения, где находятся больные с коронавирусой инфекцией.
Сообщается, что после того, как начала распространяться в Ухане эпидемия, некоторые выставочные центры и стадионы превратили во временные госпитали. Заявлено, что одиннадцать временных госпиталей после того, как была осуществлена выписка тех, кто выздоровел, перешли в режим отдыха.
Оставшихся пациентов направили в специализированные медицинские учреждения, где находятся больные с коронавирусой инфекцией.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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