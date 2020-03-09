ИА «Ореанда-Новости». Уже одиннадцать из четырнадцати временных госпиталей Уханя, которые функционировали в выставочных центрах и стадионах, закрыли из-за того, что из них были выписаны почте все пациенты, рассказывает Центральное телевидение КНР. 

Сообщается, что после того, как начала распространяться в Ухане эпидемия, некоторые выставочные центры и стадионы превратили во временные госпитали. Заявлено, что одиннадцать временных госпиталей после того, как была осуществлена выписка тех, кто выздоровел, перешли в режим отдыха. 

Оставшихся пациентов направили в специализированные медицинские учреждения, где находятся больные с коронавирусой инфекцией.