Музыканты приехали в Мюнхен, где Линдеманн пошёл в бар вместе со своими друзьями. В баре к компании подошёл мужчина и попросил сделать селфи, однако музыкант отказал.Но поклонник начал настаивать на совместной фотографии, при этом оскорбляя подругу Линдеманна. В итоге музыкант попросил мужчину извиниться, но дело вылилось в драку.Певец ударил обидчика Ланы локтем в лицо, после чего тот сразу же упал. Сообщается, что мужчина получил перелом челюсти. Сам Линдеманн инцидент пока не прокомментировал.