ИА «Ореанда-Новости» Американская исследовательская компания Gallup провела опрос жителей 143 стран мира. Респондентам были предложены вопросы, связанные с положительными и отрицательными эмоциями, которые они испытывали накануне общения с социологами. Их спрашивали о том, смеялись ли они или улыбались в этот день, чувствовали ли себя отдохнувшими, счастливыми и так далее. По результатам исследования самыми счастливыми являются жители Латинской Америки, самыми несчастными признаны страны Африки и Ближнего Востока.

Возглавили рейтинг Парагвай и Панама (85 условных пунктов), далее следуют Гватемала и Мексика (84 пункта) и Эль-Сальвадор (83 пункта). На шестом месте расположилась Индонезия.

Самые несчастные страны обнаружены в Африке – это Чад (54 балла по негативной шкале), Нигер и Сьерра-Леоне (50). Затем следуют две ближневосточные страны: Ирак и Иран.

В целом отмечается, что 40 % жителей Земли сообщили, что были чем-либо обеспокоены, 35 % испытывали стресс. 31 % указали, что страдали от физической боли.

Таким образом, специалисты Gallup указывают на то, что. Минимальный показатель был зафиксирован в 2007 году – 23 пункта, ежегодно он повышался и теперь добрался до отметки в 30 пунктов.