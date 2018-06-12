РЕАНДА-НОВОСТИ. О 12 июня прошла встреча исполняющего обязанности главы Якутии Айсена Николаева и Вице-губернатора Хоккайдо Ясухиро Цудзи. Участники встречи обсудили возможности сотрудничества между Республикой Саха (Якутия) и Губернаторством Хоккайдо Японии. Также на встрече присутствовали член Совета директоров "Банк Хоккайдо" Уясуги Макото, директор Представительства Губернаторства Хоккайдо на Сахалине Сато Томоюки, менеджер международного департамента "Банк Хоккайдо" Александр Крамской.

Временно исполняющий обязанности главы Якутии Айсен Николаев отметил, что он признателен делегации из Японии за то, что они посетили их. Визит прошёл в рамках перекрёстного Года России в Японии и Японии в России. Открыли этот год главы двух стран – Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Хоккайдо Ясухиро Цудзи указал НАТО, что прибытие в Россию является ответным – ранее председатель правительства Якутии Евгения Чекина посетила Губернаторство Хоккайдо. Кроме того, он поблагодарил сенатора от Якутии Александра Акимова за визит, совершённый зимой 2018 года.

Сотрудничество между двумя странами, очевидно, повышает уровень межгосударственных отношений. По словам Айсена Николаева, Якутия надеется на то, что сотрудничество с Японией будет длительным. Представители двух стран поговорили о взаимодействии в сферах науки, образования, спорта, культуры, искусства, гуманитарной деятельности. В первую очередь, обсуждались возможности делового взаимодействия.

Айсен Николаев отметил, что сотрудничество с компанией японских партнёров «Хоккайдо Корпорэйшн» помогло запустить мусоросжигательный завод для утилизации медицинских отходов. Также речь шла о расширении взаимодействия регионального якутского банка «Алмазэргиэнбанк» и «Хоккайдо Банк Лтд», с целью привлечь инвестиции для будущих проектов.

Айсен Николаев отметил, что в настоящее время Япония и Россия стоят на поворотном пункте истории. Он обратился к японским партнёрам с призывом совершенствоваться во всех сферах для будущих поколений обеих стран. По его мнению, расширение взаимодействия двух стран пустит в ход новую динамику.