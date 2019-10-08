ИА «Ореанда-Новости». Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что в Организации есть крупнейшая за последнее время нехватка средств, пишет «Интерфакс».



Она связана, по словам Гутерриша, с тем, что страны-члены задерживают взносы. Таким образом, сотрудники и поставщики могут остаться без выплат.



Генсекретаорь ООН также отметил, что многие члены Организации отстают от графика выплат, и это грозит сокращением организуемых ООН мероприятий, поездок, закупок товаров и услуг. Всего ООН остаются должны около 1,4 миллиарда долларов.