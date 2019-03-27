ИА «Ореанда-Новости» В столице Венесуэлы Каракасе на автомобиль самопровозглашенного временного президента страны Хуана Гуаидо совершено нападение. Когда Гуаидо выходил из здания Национального собрания, неизвестный попытался открыть дверь его автомобиля. Открыть дверь не удалось, и он ударил по машине ногой. Когда автомобиль тронулся, группа людей стала бросать в него камни, палки, петарды и другие предметы. Политик не пострадал.

Государственный секретарь США Майк Помпео осудил инцидент, указав на неизбежность мирного восстановления демократии и установления стабильности в южноамериканской стране.