ИА «Ореанда-Новости» Болтон готовится к визиту в Москву на фоне озабоченности США по поводу ракетного договора

В Вашингтоне сообщили, что советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон посетит Москву на следующей неделе для переговоров, которые могут включать в себя сообщение российским чиновникам, что Соединенные Штаты планируют выйти из знакового Договора о ядерных силах средней дальности.

В во время Болтон обсудит другие важные темы с российскими официальнымилицами, включая Северную Корею, Украину и Сирию. ожидается, что соглашение 1987 года между Соединенными Штатами и бывшим Советским Союзом также появится.

Договор согласованный президентом Рональдом Рейганом и советским лидером Михаилом Горбачевым и ратифицированный Сенатом США в 1988 году, требовал ликвидации обеими странами ядерных и обычных ракет малой и средней дальности.

Соединенные Штаты считают, что Россия нарушает соглашение. The New York Times заявила, что Болтон скажет Москве, что Вашингтон планирует выйти из договора. Чиновники Белого дома не опровергли отчет.

Высокопоставленный чиновник администрации Трампа сказал, что администрация США пыталась показать, что Россия нарушает условия договоря.

"Несмотря на наши возражения, Россия продолжает производить запрещенное вооружение и игнорирует призывы к прозрачности", - сказал чиновник.

Выход из Договора по ликвидации ракет средней и меньшей дальности может иметь серьезные последствия для оборонной политики США в Азии и для ее главного стратегического соперника-Китая, с которым Трамп ведет торговую войну.

Ранее в этом месяце министр обороны США Мэттис сказал, что нарушение Россией Договора РСМД было "несостоятельным", и если Москва не изменит курс, Соединенные Штаты будут вынуждены ответить.

Вашингтон считает, что Москва разрабатывает систему наземного запуска в нарушение договора РСМД, которая может позволить РФ нанести ядерный удар по Европе в кратчайшие сроки. Россия последовательно отрицает любое подобное нарушение.

В опубликованном в феврале документе Пентагона по ядерной политике говорится, что в ответ на нарушение Россией Соединенные Штаты начнут рассматривать свои собственные варианты обычных ракет средней дальности наземного базирования.

В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин планирует встретиться с Болтоном. Встречи Болтона в Москве были запланированы на 22-23 октября.