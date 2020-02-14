ИА «Ореанда-Новости». Создатель Facebook признался, что технологическим гигантам, возможно, придется платить больше налогов в Европе в будущем. Марк Цукерберг также заявил, что поддерживает планы аналитического центра Организации экономического сотрудничества и развития по поиску глобального решения.

Facebook и другие компании обвиняются в том, что они не платят справедливую долю налогов в странах, где они работают. Но некоторые говорят, что ОЭСР движется слишком медленно к своей цели-сделке 2020 года.

В Великобритании Facebook заплатил всего £ 28,5 млн налога на прибыль в 2018 году, несмотря на рекордные £1,65 млрд британских продаж.

В то время налоговый агитатор и депутат Маргарет Ходж сказала, что такой низкий счёт был «возмутительным».