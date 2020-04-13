13.04.2020, 11:24
Специалист назвал ключевой способ избавления от коронавируса
ИА «Ореанда-Новости». Дэвид Набарро, работающий в ВОЗ, обозначил вакцину как ключевой способ избавления от коронавируса, заявлено на портале канала NBC News.
По словам эксперта, пока не изобретут вакцину, люди будут страдать от инфекции.
Специалист также отметил, что сейчас в странах Европы и в США просматриваются признаки скорого замедления распространения коронавируса. Однако, в связи с тем, что коронавирус продолжает бушевать в других государствах, по всему миру нужно осуществить создание инфраструктуры, которая необходима для противостояния спорадическим вспышкам заболевания, перед тем, как начать смягчать меры по карантину.
По словам эксперта, пока не изобретут вакцину, люди будут страдать от инфекции.
Специалист также отметил, что сейчас в странах Европы и в США просматриваются признаки скорого замедления распространения коронавируса. Однако, в связи с тем, что коронавирус продолжает бушевать в других государствах, по всему миру нужно осуществить создание инфраструктуры, которая необходима для противостояния спорадическим вспышкам заболевания, перед тем, как начать смягчать меры по карантину.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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