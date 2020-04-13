По словам эксперта, пока не изобретут вакцину, люди будут страдать от инфекции.Специалист также отметил, что. Однако, в связи с тем, что коронавирус продолжает бушевать в других государствах, по всему миру нужно осуществить создание инфраструктуры, которая необходима для противостояния спорадическим вспышкам заболевания, перед тем, как начать смягчать меры по карантину.