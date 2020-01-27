27.01.2020, 08:42
Специалист обнаружила изъяны в прокатах фигуристок из России на ЧЕ
ИА «Ореанда-Новости». Еленой Чайковской, заслуженным тренером РФ, были обнаружены недостатки в прокатах российских фигуристок в австрийском Граце на чемпионате Европы. Высказывание знаменитого специалиста передает "Чемпионат.com".
Чайковская заявила, что её несколько расстраивает то, что российские фигуристки пока ещё не умеют рассчитывать свои силы до конца выступления. Она отметила, что три россиянки во время проката упали. Специалист заявила, что ей хочется, чтобы чемпионка побеждала чисто и без сбоев.
Эксперт считает, что на больших турнирах фигуристки должны стараться не допускать ошибок.
Фигуристки из РФ на прошедшем чемпионате Европы выиграли все медали. Первое место заняла Алена Косторная, второе и третье места закрепили за собой Анна Щербакова и Александра Трусова.
Чайковская заявила, что её несколько расстраивает то, что российские фигуристки пока ещё не умеют рассчитывать свои силы до конца выступления. Она отметила, что три россиянки во время проката упали. Специалист заявила, что ей хочется, чтобы чемпионка побеждала чисто и без сбоев.
Эксперт считает, что на больших турнирах фигуристки должны стараться не допускать ошибок.
Фигуристки из РФ на прошедшем чемпионате Европы выиграли все медали. Первое место заняла Алена Косторная, второе и третье места закрепили за собой Анна Щербакова и Александра Трусова.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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