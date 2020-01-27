Высказывание знаменитого специалиста передает "Чемпионат.com".Чайковская заявила, что её несколько расстраивает то, что российские фигуристки пока ещё не умеют рассчитывать свои силы до конца выступления.Эксперт считает, что на больших турнирах фигуристки должны стараться не допускать ошибок.Фигуристки из РФ на прошедшем чемпионате Европы выиграли все медали. Первое место заняла Алена Косторная, второе и третье места закрепили за собой Анна Щербакова и Александра Трусова.