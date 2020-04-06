06.04.2020, 08:43
Специалист рассказал, какая категория людей наиболее уязвимая перед инфекцией коронавируса
ИА «Ореанда-Новости». Эксперт Виктор Зуев рассказал на телеканале "Россия 1", какая категория людей является наиболее уязвимой перед инфекцией коронавируса, рассказывает "Лента.ру".
По словам специалиста, инфекция коронавируса самую большую опасность может представлять для беременных женщин. Им указано, что при лечении людей пожилого возраста и детей можно использовать различные лекарства против вируса, а для беременных женщин сложно осуществить подбор правильного лечения.
Эксперт попросил россиян оберегать беременных женщин от инфекции, поскольку последствия заболевания могут отразиться на ребёнке.
По словам специалиста, инфекция коронавируса самую большую опасность может представлять для беременных женщин. Им указано, что при лечении людей пожилого возраста и детей можно использовать различные лекарства против вируса, а для беременных женщин сложно осуществить подбор правильного лечения.
Эксперт попросил россиян оберегать беременных женщин от инфекции, поскольку последствия заболевания могут отразиться на ребёнке.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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