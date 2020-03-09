09.03.2020, 12:32
Специалист рассказал о самом негативном сценарии со стоимостью нефти
ИА «Ореанда-Новости». Эксперт Константин Орлов рассказал РИА Новости, что цена нефти может на короткий период опуститься ниже семнадцати долларов за баррель при "самом негативном сценарии". При этом им отмечено, что рынок уже в этом месяце может вернуться к значениям сорок-пятьдесят долларов.
По мнению эксперта, в течение двух недель рынок должен отыскать новый равновесный уровень стоимости нефти. Он считает, что многое будет зависеть от темпов восстановления торговли и производства в КНР.
По мнению эксперта, в течение двух недель рынок должен отыскать новый равновесный уровень стоимости нефти. Он считает, что многое будет зависеть от темпов восстановления торговли и производства в КНР.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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