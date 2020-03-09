При этом им отмечено, что рынок уже в этом месяце может вернуться к значениям сорок-пятьдесят долларов.По мнению эксперта, в течение двух недель рынок должен отыскать новый равновесный уровень стоимости нефти. Он считает, что многое будет зависеть от темпов восстановления торговли и производства в КНР.