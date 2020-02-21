ИА «Ореанда-Новости».  Александр Савельев, возглавляющий информационное агентство по рыболовству, заявил радиостанции "Говорит Москва", что лососевая икра востребована только на Украине, в Белоруссии и в России. По его словам, в других странах она никому не нужна. 

Эксперт заявил, что в стране имеется иллюзия, что российская красная лососевая икра представляет собой некий фантастический бренд, который пользуется высоким спросом в мире. Он говорит, что это не так, и отмечает, что эта икра в мире никому не нужна. 

Специлист утверждает, что российская икра преимущественно реализуется на внутреннем рынке, а рынки Белоруссии и Украины заполнены икрой, завезенной с Аляски. По его словам, икра сначала доставляется в Германию, где её помещают в банки и отправляют на Украину. 

Савельев отмечает, что в мире пользуется спросом северная рыба и российский краб. Он поясняет, что дикая рыба из России на мировых аукционах вне конкуренции, поскольку она жирнее и полезнее для человека.