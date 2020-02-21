21.02.2020, 08:33
Специалист заявил, что в мире российская икра никому не нужна
ИА «Ореанда-Новости». Александр Савельев, возглавляющий информационное агентство по рыболовству, заявил радиостанции "Говорит Москва", что лососевая икра востребована только на Украине, в Белоруссии и в России. По его словам, в других странах она никому не нужна.
Эксперт заявил, что в стране имеется иллюзия, что российская красная лососевая икра представляет собой некий фантастический бренд, который пользуется высоким спросом в мире. Он говорит, что это не так, и отмечает, что эта икра в мире никому не нужна.
Специлист утверждает, что российская икра преимущественно реализуется на внутреннем рынке, а рынки Белоруссии и Украины заполнены икрой, завезенной с Аляски. По его словам, икра сначала доставляется в Германию, где её помещают в банки и отправляют на Украину.
Савельев отмечает, что в мире пользуется спросом северная рыба и российский краб. Он поясняет, что дикая рыба из России на мировых аукционах вне конкуренции, поскольку она жирнее и полезнее для человека.
Эксперт заявил, что в стране имеется иллюзия, что российская красная лососевая икра представляет собой некий фантастический бренд, который пользуется высоким спросом в мире. Он говорит, что это не так, и отмечает, что эта икра в мире никому не нужна.
Специлист утверждает, что российская икра преимущественно реализуется на внутреннем рынке, а рынки Белоруссии и Украины заполнены икрой, завезенной с Аляски. По его словам, икра сначала доставляется в Германию, где её помещают в банки и отправляют на Украину.
Савельев отмечает, что в мире пользуется спросом северная рыба и российский краб. Он поясняет, что дикая рыба из России на мировых аукционах вне конкуренции, поскольку она жирнее и полезнее для человека.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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