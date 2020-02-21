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По его словам, в других странах она никому не нужна.Эксперт заявил, что в стране имеется иллюзия, что российская красная лососевая икра представляет собой некий фантастический бренд, который пользуется высоким спросом в мире. Он говорит, что это не так, и отмечает, что эта икра в мире никому не нужна.Специлист утверждает, чтоПо его словам, икра сначала доставляется в Германию, где её помещают в банки и отправляют на Украину.Он поясняет, что дикая рыба из России на мировых аукционах вне конкуренции, поскольку она жирнее и полезнее для человека.