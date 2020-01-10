10.01.2020, 14:19
Специалистом были названы цели визита германского канцлера в Москву
ИА «Ореанда-Новости» Немецким политологом Петерем Шульце было заявлено РИА Новости о неслучайности визита германского канцлера Ангелы Меркель в Россию. По его словам, она знает, что Москве принадлежит главная роль в том, что касается урегулирования конфликтов в Иране и Сирии.
Накануне Кремлём была распространена информация о приезде Меркель 11 января в Россию. Сообщалось, что Меркель посетит РФ по приглашению главы Российского государства Владимира Путина. Германский канцлер прибудет в Москву вместе с руководителем МИД Германии Хайко Маасом.
Политолог заявил, что немецкому канцлеру известно о невозможности без России, Турции и Тегерана достичь долгосрочного решения по Сирии. Он отмечает, что то, что Меркель свой первый визит в 2020 году совершила в Россию, а не в США, говорит о том, что она считает, что все возможности для того, чтобы урегулировать сирийский вопрос, находятся только в Москве.
Политолог заявил о важности визита Меркель. Он считает, что Меркель может изменить немецкую политику по отношению к России, которая в последнее время была изоляционистской.
Накануне Кремлём была распространена информация о приезде Меркель 11 января в Россию. Сообщалось, что Меркель посетит РФ по приглашению главы Российского государства Владимира Путина. Германский канцлер прибудет в Москву вместе с руководителем МИД Германии Хайко Маасом.
Политолог заявил, что немецкому канцлеру известно о невозможности без России, Турции и Тегерана достичь долгосрочного решения по Сирии. Он отмечает, что то, что Меркель свой первый визит в 2020 году совершила в Россию, а не в США, говорит о том, что она считает, что все возможности для того, чтобы урегулировать сирийский вопрос, находятся только в Москве.
Политолог заявил о важности визита Меркель. Он считает, что Меркель может изменить немецкую политику по отношению к России, которая в последнее время была изоляционистской.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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