ИА «Ореанда-Новости». Бойцы спецназа не нашли военнослужащего Чакрахана Тхомму, который расстрелял в Таиланде мирных жителей, после исследования всех четырёх этажей в торговом центре, пишет «МК».



Ранее сообщалось, что там преступник взял в заложники около 16 человек.



Правоохранители продолжают выводить людей из здания. Предполагается, что стрелок может скрываться в подвале.



Напомним, сегодня военнослужащий в Таиланде сначала расстрелял командира и сослуживце, а потом начал стрелять по мирным жителям. В результате стрельбы погибли 20 человек, еще более 30 получили ранения разной степени тяжести.