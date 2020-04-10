ИА «Ореанда-Новости». США дали разрешение властям Южной Кореи оказать гуманитарную помощь Ирану. Об этом заявлено в материале Yonhap. 

Отмечается, что после получения лицензии США Сеулом могут быть возобновлены уже в мае поставки без угрозы оказаться под санкциями. Речь идёт прежде всего о поставках медицинского оборудования и лекарственных препаратов.

При этом Сеул обязали проследить за тем, чтобы груз был использован по назначению. 