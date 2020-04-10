10.04.2020, 14:42
США дали разрешение оказать гуманитарную помощь Ирану
ИА «Ореанда-Новости». США дали разрешение властям Южной Кореи оказать гуманитарную помощь Ирану. Об этом заявлено в материале Yonhap.
Отмечается, что после получения лицензии США Сеулом могут быть возобновлены уже в мае поставки без угрозы оказаться под санкциями. Речь идёт прежде всего о поставках медицинского оборудования и лекарственных препаратов.
При этом Сеул обязали проследить за тем, чтобы груз был использован по назначению.
Отмечается, что после получения лицензии США Сеулом могут быть возобновлены уже в мае поставки без угрозы оказаться под санкциями. Речь идёт прежде всего о поставках медицинского оборудования и лекарственных препаратов.
При этом Сеул обязали проследить за тем, чтобы груз был использован по назначению.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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