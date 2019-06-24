Об этом заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук 24 июня.

«Существует возможность объединения сил ряда союзных наций для проведения операции по укреплению морской безопасности в Ормузском проливе, где уже присутствуют силы порядка 30 государств. Саммит G20 станет хорошей площадкой для обсуждения этой инициативы», — цитирует его агентство ТАСС.

По словам Хука, Вашингтон предоставил странам Персидского залива разведданные, которые якобы указывают на исходящие от Ирана угрозы международному судоходству, передает «РИА Новости». 13 июня два нефтяных танкера — норвежский Front Altair и японский Kokuka Courageous — подали сигналы бедствия. Прогремели взрывы, предположительно, из-за торпедной атаки, на судах разгорелись пожары. Всех моряков эвакуировали прибывшие на сигналы бедствия иранские военные, а также американский эсминец Bainbridge.

В произошедшем Вашингтон обвинил Тегеран и направил в Оманский залив ракетный эсминец Mason (DDG 87) для оказания помощи. Позднее Пентагон опубликовал фотографии, якобы доказывающие причастность Ирана к инциденту.

20 июня иранские ВВС сбили американский беспилотник, нарушивший воздушное пространство страны. Однако в США запуск БПЛА над территорией Ирана опровергли, при этом отметив, что инцидент произошел в международном воздушном пространстве. Американский лидер Дональд Трамп назвал инцидент с дроном ошибкой Тегерана.На следующий день США запросили проведение внеочередного заседания Совета Безопасности ООН за закрытыми дверями.

Ранее в норвежской Frontline «Известиям» сообщили, что после происшествия все танкеры, следующие через Ормуз, будут находиться под дополнительной охраной. Эксперты полагают, что за нападением могут стоять аравийские монархии.

Саммит «большой двадцатки» состоится в японской Осаке 28–29 июня.