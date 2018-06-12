12.06.2018, 19:21
США хотят добиться от КНДР отказа от ядерного оружия
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Ким Чен Ын в Сингапуре был радужно принят. Когда он прогуливался по улицам и позировал для селфи с министром иностранных дел Сингапура, к нему относились скорее как к рок-звезде, чем к автократу-изгою.
Несмотря на то, что Ким Чен Ын является лидером страны с одним из худших показателей в области прав человека в мире, он получил дружескую аудиенцию с премьер-министром Сингапура Ли Сьен Лунгом, который выделил 15 миллионов долларов, чтобы расположить его в роскошном отеле, который охраняется десятками сотрудников службы безопасности. Когда его кортеж пронесся по улицам, возбужденные сингапурцы даже подняли смартфоны, чтобы запечатлеть этот момент и опубликовать в социальных сетях. Но реальный успех – это пять часов переговоров с президентом США Дональдом Трампом во вторник. Два лидера обсудили перспективы денуклеаризации Корейского полуострова.
Перед саммитом сотрудники администрации президента Соединённых Штатов обсуждали возможности добиваться на переговорах в Сингапуре согласия Пхеньяна на отказ от ядерного оружия в течение ближайших двух лет. Ранее в этом году Северная Корея заявила, что, поскольку страна удовлетворительно достигла всего, чего она хотела в отношении своей ядерной программы, она приостановит свои испытания. С тех пор, она закрыла два испытательных полигона. Трамп объявил во вторник, что Ким сообщил ему, что он будет закрывать третий, который испытывал ракетные двигатели.
После того, как Ким покинул место проведения саммита, на свободной пресс-конференции, длившейся более часа, Трамп был вынужден подробно рассказать журналистам о гарантиях безопасности, которые он мог бы предоставить Северной Корее. Трамп указал на присутствие почти 30 000 американских военнослужащих в Южной Корее, что уже давно раздражает не только Северную Корею, но и её самого большого покровителя – Китай.
«Я хочу вывести наших солдат. Я хочу вернуть наших солдат домой» - , сказал Трамп.
В то время как президент США квалифицировал, что вывод войск «не является частью уравнения прямо сейчас», он дал понять, что это может быть в будущем. И, к очевидному удивлению Южной Кореи, Трамп пообещал остановить то, что он назвал «военными играми» - совместные военные учения с Южной Кореей, что Северная Корея долгое время рассматривала как провокацию.
Несмотря на то, что Ким Чен Ын является лидером страны с одним из худших показателей в области прав человека в мире, он получил дружескую аудиенцию с премьер-министром Сингапура Ли Сьен Лунгом, который выделил 15 миллионов долларов, чтобы расположить его в роскошном отеле, который охраняется десятками сотрудников службы безопасности. Когда его кортеж пронесся по улицам, возбужденные сингапурцы даже подняли смартфоны, чтобы запечатлеть этот момент и опубликовать в социальных сетях. Но реальный успех – это пять часов переговоров с президентом США Дональдом Трампом во вторник. Два лидера обсудили перспективы денуклеаризации Корейского полуострова.
Перед саммитом сотрудники администрации президента Соединённых Штатов обсуждали возможности добиваться на переговорах в Сингапуре согласия Пхеньяна на отказ от ядерного оружия в течение ближайших двух лет. Ранее в этом году Северная Корея заявила, что, поскольку страна удовлетворительно достигла всего, чего она хотела в отношении своей ядерной программы, она приостановит свои испытания. С тех пор, она закрыла два испытательных полигона. Трамп объявил во вторник, что Ким сообщил ему, что он будет закрывать третий, который испытывал ракетные двигатели.
После того, как Ким покинул место проведения саммита, на свободной пресс-конференции, длившейся более часа, Трамп был вынужден подробно рассказать журналистам о гарантиях безопасности, которые он мог бы предоставить Северной Корее. Трамп указал на присутствие почти 30 000 американских военнослужащих в Южной Корее, что уже давно раздражает не только Северную Корею, но и её самого большого покровителя – Китай.
«Я хочу вывести наших солдат. Я хочу вернуть наших солдат домой» - , сказал Трамп.
В то время как президент США квалифицировал, что вывод войск «не является частью уравнения прямо сейчас», он дал понять, что это может быть в будущем. И, к очевидному удивлению Южной Кореи, Трамп пообещал остановить то, что он назвал «военными играми» - совместные военные учения с Южной Кореей, что Северная Корея долгое время рассматривала как провокацию.
Источник: ОРЕАНДА-НОВОСТИ
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