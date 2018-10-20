ИА «Ореанда-Новости» Соединенные Штаты и Южная Корея приостановили еще одно военное учение в этом году в рамках продолжающихся переговоров по ядерному вопросу с Северной Кореей.

Министр обороны США Джим Мэттис и его южнокорейский коллега Чжон Чен ду приняли решение отложить учения, которые проходят под названием Vigilant Ace, во время встречи в Сингапуре.

Vigilant Ace - ежегодные учения. В прошлом году они состоялись в декабре. В них приняли участие ВВС США и Южной Кореи.

Дана Уайт, пресс-секретарь Пентагона, заявила, что было принято решение “предоставить дипломатическому процессу все возможности для продолжения.” Она сказала, что Япония была проинформирована.

Решение о приостановке учений было принято, поскольку администрация Трампа продолжает прикладывать все усилия по достижению соглашения, призванного обуздать ядерные амбиции Пхеньяна. Отмечается, что Трамп не особенно любит учения, отчасти потому, что он говорит, что они стоят слишком дорого.

В июне, не посоветовавшись с Пентагоном, президент приостановил крупные военные учения с Южной Кореей после встречи с лидером Севера Ким Чен Ыном. Два месяца спустя Трамп выступил с упреком в адрес своего министра обороны, когда Мэттис принял решение о возобновлении учений.

Трамп отверг это и сказал в твите, что он не видел “никаких причин в это время тратить большие суммы денег на совместные военные игры США и Южной Кореи." Он добавил, что он мог бы возобновить их “мгновенно”, если бы в этом была необходимость.

Учения под названием Vigilant Ace во многом предполагали воздушные маневры. В прошлом году в учениях приняли участие более 200 боевых самолетов из США и Южной Кореи. Американские военные чиновники не любят приостанавливать учения, потому что, длительное отсутствие учебной подготовки может повлиять на боевую готовность.