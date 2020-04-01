. Считается, что сильнее остальных в нефтяной войне РФ и Саудовской Аравии пострадали США. Аналитики Goldman Sachs назвали возможным победителем этого конфликта США и их индустрию сланцевой нефти.Добыча этого вида нефти сопровождается постоянным бурением новых источников, так как они опустошаются достаточно быстро. Для того, чтобы снизить объём добываемых ресурсов, а вместе с этим и остановить рост убытков, производителям нужно всего лишь приостановить бурение новых скважин.