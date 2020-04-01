01.04.2020, 16:00
США назвали победителем в нефтяной войне с Россией
ИА «Ореанда-Новости». Считается, что сильнее остальных в нефтяной войне РФ и Саудовской Аравии пострадали США. Аналитики Goldman Sachs назвали возможным победителем этого конфликта США и их индустрию сланцевой нефти.
Одной из самых сильных сторон США в этой ситуации аналитики называют гибкость сланцевой индустрии. Добыча этого вида нефти сопровождается постоянным бурением новых источников, так как они опустошаются достаточно быстро. Для того, чтобы снизить объём добываемых ресурсов, а вместе с этим и остановить рост убытков, производителям нужно всего лишь приостановить бурение новых скважин.
Одной из самых сильных сторон США в этой ситуации аналитики называют гибкость сланцевой индустрии. Добыча этого вида нефти сопровождается постоянным бурением новых источников, так как они опустошаются достаточно быстро. Для того, чтобы снизить объём добываемых ресурсов, а вместе с этим и остановить рост убытков, производителям нужно всего лишь приостановить бурение новых скважин.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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