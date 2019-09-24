ИА «Ореанда-Новости». Сенатор Константин Косачев рассказал, что посольство США в Москве не выдало визы десяти членам делегации, которая должна была сопровождать главу российского МИДа Сергея Лаврова в поездке в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, пишет «МК».



При этом сенатор отметил, что в визах делегации не отказали, но посольство вовремя не вернуло паспорта, которые и сейчас находятся там. Косачев назвал инцидент беспрецедентным. Он рассказал, что члены делегации должны были обеспечить качественную работу Лаврова на Генассамблее.



Сенатор также добавил, что МИД в ответ предпримет жесткие шаги.