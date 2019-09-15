ИА «Ореанда-Новости» Государственный секретарь США Майкл Помпео обвинил власти Ирана в причастности к нападениям на нефтяные объекты на территории Саудовской Аравии.

В ночь на 14 сентября предприятия национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco были атакованы беспилотными летательными аппаратами, и на заводах вспыхнули сильные пожары. Ответственность за нападения взяли на себя йеменские повстанцы, являющиеся сторонниками хуситского движения «Ансар Аллах». По данным агентства Reuters, эти инциденты привели к уменьшению объёмов производства на 5 миллионов баррелей в сутки.

«Тегеран стоит за приблизительно 100 атаками на Саудовскую Аравию, в то время как Роухани и Зариф (президент Ирана Хасан Роухани и глава МИД Мохаммад Джавад Зариф. – Ред.) притворяются, что предпринимают дипломатические усилия. На фоне всех призывов к деэскалации Иран провёл беспрецедентную атаку, направленную против мировых энергетических поставок. Нет никаких свидетельств того, что атаки были произведены из Йемена», – написал Помпео на своей странице в Twitter. Госсекретарь призвал мировое сообщество «публично и безоговорочно осудить» нападения. «Соединённые Штаты будут работать с нашими партнёрами и союзниками, чтобы обеспечить хорошее снабжение энергетических рынков и привлечь Иран к ответственности за его агрессию», – заключил дипломат.