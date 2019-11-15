15.11.2019, 08:16
США обвинили Россию в том, что она пытается использовать в своих целях ливанский конфликт
ИА «Ореанда-Новости». Госдепартаментом США было заявлено о том, что Москва в своих интересах хочет использовать ливийский конфликт. Заявление было сделано во время очередных переговоров США-Ливия, которые стартовали в американском городе Вашингтоне в среду.
В заявлении говорится, что делегация США подчеркивает поддержку территориальной целостности Ливии. Также в нем было сказано, что Москвой осуществляются попытки использовать ливийский конфликт против воли народа этой страны.
До этого в публикации New York Times было заявлено о прибытии в Ливию 200 наёмников из России. Представителем МИД России Сергеем Рябковым было сказано, что эта информация является домыслами американской прессы.
В заявлении говорится, что делегация США подчеркивает поддержку территориальной целостности Ливии. Также в нем было сказано, что Москвой осуществляются попытки использовать ливийский конфликт против воли народа этой страны.
До этого в публикации New York Times было заявлено о прибытии в Ливию 200 наёмников из России. Представителем МИД России Сергеем Рябковым было сказано, что эта информация является домыслами американской прессы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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