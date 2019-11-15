В заявлении говорится, что делегация США подчеркивает поддержку территориальной целостности Ливии. Также в нем было сказано, что Москвой осуществляются попытки использовать ливийский конфликт против воли народа этой страны.До этого в публикации New York Times было заявлено о прибытии в Ливию 200 наёмников из России. Представителем МИД России Сергеем Рябковым было сказано, что эта информация является домыслами американской прессы.