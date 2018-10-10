ИА «Ореанда-Новости». Главой Министерства внутренней безопасности Соединённых Штатов Америки Кирстен Нильсен было сделано заявление о том, что власти Китайской Народной Республики, Исламской Республики Иран, Корейской Народно-Демократической Республики и Российской Федерации предпринимают попытки подорвать национальную безопасность американской стороны. Министр указала на то, что “иностранные соперники” для этого используют киберпространство, шпионаж, а также финансовые и торговые инструменты.



Об этом Кирстен Нильсен сообщила во время слушаний в профильном комитете Сената Соединённых Штатов. По словам политического деятеля, “угроза” Америке со стороны России, Ирана, Северной Кореи и Китая “находится на высочайшем уровне со времён холодной войны”.



Об этом Кирстен Нильсен сообщила во время слушаний в профильном комитете Сената Соединённых Штатов. По словам политического деятеля, “угроза” Америке со стороны России, Ирана, Северной Кореи и Китая “находится на высочайшем уровне со времён холодной войны”.

Министр внутренней безопасности Соединённых Штатов напомнила о подозрениях американской стороны в том, что российские власти якобы вмешивалась в президентские выборы США, которые проходили два года назад. Кирстен Нильсен подчеркнула, несмотря на то, что “кампания не повлияла на итоги голосования, это было прямой атакой” на демократию Соединённых Штатов. Она добавила, что американские власти “не должны вновь допускать такие атаки”.



Глава Министерства внутренней безопасности США утверждает, что Российская Федерация и Корейская Народно-Демократическая Республика якобы принимали участие в запуске “вредоносных вирусов, которые распространились по миру и нанесли урон на миллиарды долларов” финансовой системе в прошлом году.





Спецслужбы Соединённых Штатов предъявляют обвинения властям российского государства во вмешательстве в американский избирательный процесс в 2016 году. Спецпрокурор США Роберт Мюллер ведёт расследование этих якобы имевших место попыток влияния на американский политический процесс уже больше года. Мюллер пытается выяснить, имели ли место неправомерные контакты американского президента Дональда Трампа или его подчинённых с российской стороной в период избирательной кампании два года назад. Властями российского государства не раз были опровергнуты обвинения в попытках повлиять на ход выборов в Соединённых Штатах.





