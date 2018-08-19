Правительство Соединенных Штатов Америки обеспокоено увеличением влияния России в Западном регионе, а состоявшаяся встреча руководства Российской Федерации и Германии показала, что страны готовы к продолжению сотрудничества и ведению конструктивного диалога по международным вопросам.

Напомним, что в ходе встречи поднимался вопрос о судьбе «Северного потока – 2». Было отмечено, что это коммерческое предприятие, способное обеспечить ресурсами Западную Европу. Политизировать «Северный поток – 2» - значит поставить под угрозу международную энергобезопасность. Стороны также обсудили возможность защиты проекта от конкуренции и необоснованных нападок со стороны третьих государств.

Также обсудили вопрос о транзите газа через «Северный поток – 2» на территорию Украины. Действующий президент Владимир Владимирович Путин заявил, что Россия допускает данную возможность только в том случае, если транзит ресурса будут прописаны все экономические аспекты договора между двумя странами.

Сообщается, что американское руководство незамедлительно среагировало на результаты политического диалога. Соединенные Штаты Америки начали подготовку санкций, которые будут направлены против организаций, участвующих в создании «Северного потока – 2».



Среди них российская компания «Газпром» и европейские организации Royal Dutch Shell PLC, Wintershall AG, Uniper SE, OMVAG и Engie SA.



Напомним, что ранее американское руководство призывало Федеративную Республику Германию отказаться от «Северного потока – 2».

Стало известно, что новый пакет санкций может вступить в силу уже через несколько недель. Ранее правительство Соединенных Штатов Америки препятствовали созданию еще первого газопровода «Северный поток», но их усилия в данной области оказались тщетными.

На встрече Владимира Владимировича Путина и Ангелы Меркель также был поднят вопрос о ситуации в Сирии. Действующий президент России призвал к содействию в гуманитарной помощи тем районам, куда возвращаются беженцы из Европы и других регионов мира.

По словам президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, страна отказывается помогать гражданам Сирии в финансовом плане. По его мнению, восстановлением сирийских городов должны заниматься другие, более богатые страны.