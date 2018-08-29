ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ Соединенные штаты Америки обратились за консультацией ко Всемирной Торговой Организации. Тема вопроса: увеличение Россией таможенных пошлин на ряд товаров из Америки.



Министерство Экономического Развития Российской Федерации уверено: «США неверно интерпретируют природу мер, принятых российской стороной».

Вашингтон подал иск на Москву в виде товарной претензии. Ранее Россия увеличила некоторые ввозные пошлины на американские товары. Данное сообщение было размещено на официальном сайте ВТО.

Официальная дата начала спора между странами, она же и дата запроса консультации – 27 августа 2018 года.

«Россия не облагает дополнительными пошлинами аналогичные товары, поставляемые с территорий любых других стран — членов ВТО», — данное заявление присутствует в официальном заявлении Вашингтона. ​

Фактической причиной для начала спора можно считать увеличение пошлин на ввозимые в Россию американские товары, которое датируется 6 июнем.



Именно тогда вступило в силу решение Правительтва РФ увеличить таможенные ставки на ввозимые американские товары от 25% до 40%. Данные меры охватили примерно 80 категорий товаров, включая специализированный инструмент, сверла и прочее. Повышение пошлин стало ответными мерами на аналогичные шаги Вашингтона по направлению таких российских товаров как алюминий и сталь.



Представитель МинЭкономРазвития утверждает, что: «Мы действуем в рамках Соглашения ВТО по специальным защитным мерам, которое позволяет компенсировать ущерб от «специальных защитных мер», принятых другой страной (в данном случае США)».

Москва так же уверена, что эти действия Вашингтона «не нормальные». Дмитрий Песков – пресс-секретарь Президента РФ – заметил, что в этом торговом споре с Америкой Россия намерена «использовать всю широкую палитру контраргументов».

До этого в споре ВТО Кремль с успехом оспорил санкции США, которые были введены в марте текущего года. «Причиной иска стали многочисленные нарушения правил ВТО, допущенные США при введении данной меры. Помимо России иски к США ранее направили Китай, Индия, Европейский союз, Канада, Мексика и Норвегия», — отмечается в заявлении Министерства Промышленной Торговли. Ведомство оценила возможный ущерб от последних американских пошлин примерно в 3 миллиарда долларов в год.