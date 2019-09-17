ИА «Ореанда-Новости». Американские власти обратились в суд с иском против Эдварда Сноудена, который скрывается в России, пишет Reuters.



США обратились в суд из-за того, что Сноуден, который ранее был сотрудником Агентства национальной безопасности, разглашал в своих мемуарах информацию, которая была засекречены соглашением между ЦРУ и АНБ.



Ранее депутат ПАСЕ Сильвен Вазерман заявил, что нужен закон о защите лиц, которые сообщают о нарушениях. В качестве примера он привел Сноудена.