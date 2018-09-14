ИА «Ореанда-Новости». Представителем Государственного департамента Соединённых Штатов Америки Манишей Сингх было сделано заявление о том, что Вашингтон занимается проработкой нового “жёсткого” пакета санкций против российской стороны по делу Скрипалей.



Об этом она заявила в ходе выступления в палате представителей. Она также озвучила условия, при которых ограничительные меры не будут введены.



Об этом она заявила в ходе выступления в палате представителей. Она также озвучила условия, при которых ограничительные меры не будут введены.

Помощник государственного секретаря Соединённых Штатов Маниша Сингх подчеркнула, что власти Российской Федерации должны дать разрешение на проведение инспекции на своих химических объектах. По словам представителя американского Государственного департамента, российской стороной также должны быть даны гарантии Соединённым Штатам, что в будущем ею не будут применяться нервно-паралитические вещества против своих граждан.



Маниша Сингх указала на то, что до сих пор данные условия властями российского государства выполнены не были. Она добавила, что если Российская Федерация не сделает этого до конца осени текущего года, то американской стороной будут введены “очень суровые” ограничительные меры.





Санкции Соединённые Штаты планируют вводить по закону 1991 года о контроле за химическим и биологическим оружием и предотвращении войны. Американскими властями был введён первый пакет ограничительных мер по делу Скрипалей 27 числа прошлого месяца. Вторая часть ограничений может коснуться кредитования российских юридических лиц, экспорт и импорт товаров.





Ранее главой Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым было сделано заявление о том, второй пакет санкций вряд ли будет содержать экономически неоправданные для американской стороны решения, ограничивающие поставки их продукции на территорию российского государства.





Председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, в свою очередь, отметил, что санкционные меры западных стран стали преимуществами российской стороны на пути развития инноваций на отечественном финансовом рынке, так как они “заставляют интенсивнее и эффективнее работать мозги”, в результате чего рождаются новые идеи, позволяющие “преодолеть любые санкционные решения” в отношении России.