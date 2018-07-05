



ОРЕАНДА-НОВОСТИ . В начале месяца Россию посетила делегация американских конгрессменов. В состав высокопоставленной группы вошли: Джон Кеннеди, республиканский сенатор из штата Луизиана; Ричард Шелби, консерватор из штата Алабама, Стивен Дейнс из Монтаны, Джон Ховен из Северной Дакоты. Целью Делегации стало обсуждение будущей встречи президентов России и Соединённых Штатов Америки.

Сообщается, что за столом переговоров конгрессмены отметили, что их визит станет шагом к восстановлению дружественных партнёрских отношений между двумя странами. Конечно же, партнёры могут не всегда соглашаться с решениями друг друга по некоторым вопросам, но в таком случае необходимо поддерживать конструктивный диалог.





После официальной части представители делегации ответили на вопросы российских журналистов. В беседе в корреспондентом газеты «КоммерсантЪ», Джон Нили Кеннеди отметил, что в ноябре 2018 года в США пройдут промежуточные выборы, и если спецслужбами будут зафиксированы случаи вмешательства России в ход выборов, то ответные меры будут носить драконовский характер. Какими именно будут эти меры Кенеди не пояснил, но неоднократно обвинил Россию во вмешательство в выборы 2016 года. Доказательств сенатор не привел, но сообщил, что осуждённые заочно в США российские граждане могли бы предъявить улики по факту вмешательства в выборы.





Также сенатор подчеркнул своё сожаление о том, что решения российского правительства отражаются на гражданах Российской Федерации. Но, по его мнению, вести переговоры с Владимиром Путиным довольно сложно. Несмотря на позитивный настрой на встрече с Лавровым, журналистам сенатор заявил, что прогресса от встречи Путина и Трампа он не ожидает.





Стало известно, что по возвращению делегации в Штаты американская общественность выразила своё возмущение визитом сенаторов в недружественную Россию. Особенно американцев покоробил тот факт, что конгрессмены были в России, когда в их родной стране отмечали национальный праздник - День независимости. Члены делегации поспешили убедить общественность в необходимости данной поездки и конструктивности прошедшего там диалога.





Не исключено, что после прошедшей встречи возможен ответный визит российской делегации в США.