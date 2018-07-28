ИА «Ореанда-Новости». На сайте комитета палаты представителей конгресса США по вооружённым силам была опубликована информация о решении выделить сумму в 250 млн. долларов, которая пойдёт на военную помощь Украине, притом 50 млн. долларов Киеву предложено потратить на покупку летательного оружия (украинские дипломаты охотно согласились на такой вариант расходования денежных средств). В таких документах всегда довольно чётко прописываются пункты статей расходования. Та же новость объявлена на странице посольства страны в Вашингтоне в социальной сети Facebook.

Это не первый раз, когда власти США выступают спонсорами вооружённых сил Украины. Так, например, в ноябре 2017 года теми же ведомствами было запланировано перечисление денежных средств в размере 350 млн. долларов в целях противодействия России в Европе, однако к весне объём финансирования решено было сократить до 200 млн. долларов. Но в последний момент сумму увеличили-таки на 50 млн. долларов, аргументируя это необходимостью обеспечения безопасности Украины.

Особое внимание в положении было уделено и противодействию хакерских атак со стороны России и обеспечению безопасности в киберпространстве, однако, это не меняет того факта, что в скором времени этому вопросу посвятят отдельный доклад и представят его в конгрессе.

Законопроекту о выделении финансирования теперь осталось пройти через сенат и лично руки Дональда Трампа. Предыдущий этап затянулся на несколько месяцев, потому что комиссия долго искала возможную выгоду от такого спонсирования. Имиджевые бонусы, конечно, имеют свой неоспоримый плюс, но в идеале предоставление сумм должно отзываться материальной выгодой, однако, как показала практика, если власти выделяют менее 300 млн. долларов, значит от вложений не ждут какой-либо прибыли. Вот и остаётся только собирать сливки с репутации.

К тому же приходилось действовать весьма осторожно, чтобы вооружить, но не перестараться и не сообщить стране слишком качественное оснащение, которое позволило бы совершить военные действия в адрес той страны, которая профинансировала вооружение.