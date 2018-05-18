Президент США Дональд Трамп на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель месяц назад попросил ее перестать поддерживать строительство «Северного потока - 2».

Как пишет The Wall Street Journal, в обмен на это Трамп предложил Меркель переговоры по новому торговому соглашению.

Власти США уже давно не скрывают, что пытаются всеми силами помешать реализации проекта. Ранее замдиректора департамента энергетики Госдепа США Сандра Оудкирк предупредила о возможности ввода санкций против всех участников проектов. По ее мнению, Вашингтон пытается не допустить строительство газопровода, чтобы ослабить влияние России в Европе.

Фактически же речь идет о желании США закрепиться на рынке энергоносителей «Старого Света» и начать поставлять туда сжиженный газ в больших объемах.

В стремлении остановить строительство «Северного потока - 2» поддерживают страны Прибалтики, Польша и Украина. Последняя опасается потерять свои транзитные доходы от экспорта российского газа в Европу.

Германия и Финляндия уже выдали разрешение на строительство газопровода, ожидается, что остальные участники проекта сделают это в ближайшее время. «Северный поток - 2» является наиболее выгодным для Европы вариантом обеспечить себе стабильные поставки газа на выгодных условиях. Поэтому нет никаких экономических причин отказаться от проекта. А вот политическое давление США на «Северный поток - 2» будет только возрастать.