ИА "Ореанда-Новости" Правительство Соединенных Штат Америки недвусмысленно объявило о том, что готово вводить санкции против Китая, России а так же европейских стран, если они будут закупать нефть у Ирана. Такое заявление сделал Стивен Мнучин - руководитель Министерства Финансов США.

Эта угроза стала ответом на вопрос о том, откажется ли Пекин от закупки иранской нефти как и США. Важно отметить, что американское государство находится в состоянии торговой войны с КНР. При этом Китай является крупнейшим импортером топлива из Ирана.

Хасан Роухани – президент арабского государства – утверждает, что правительство США не думает о последствиях попытки ограничения экспорта нефти из арабского государства. Он так же уверен, что угрозы санкций останутся на уровне угроз и не будут реализованы в действительности.

Иран входит в пятерку «нефтяных» держав мира, занимая третье место по запасам нефти уступая только Саудовской Аравии и Канаде.

Ограничение топливного ресурса из Ирана – санкция, установленная Дональдом Трампом в качестве реакции выхода страны из «ядерного» соглашения. США выразило желание не только установить ограничения против страны, но и для всех стан-партнеров.

Ранее, 8 мая президент Дональд Трамп неожиданно заявил о выходе Вашингтона из соглашения по ядерной программе с Тегераном. Этот политический «трюк» удивил всех остальных участников сделки, которые не выявили желания поддержать США. Европейские государства подчеркнули, что она будут соблюдать условия сделки с исламской республикой. Трамп сообщил о том, что с 4 ноября 2018 года будут восстановлены санкции против Ирана и тех стран, которые продолжат вести бизнес с арабским государством.

Правительство Ирана между делом ответило, что если экспорт нефти будет сведен к нулю, то стражи исламской революции не упустят возможность перекрыть Ормузский пролив. Это ограничит транспортировку нефти для других стран.

Природные ресурсы, ставшие предметом экономических и политических разногласий, способны обеспечить запасы нефти еще на 100 лет. Запасов других стран хватит максимум на 60 лет. Хотя некоторые эксперты считают эти значения завышенными.

Эмбарго на иранскую нефть в течение 4 лет с 2012 до 2016 года негативно отразилось на экономике страны, однако сегодня государство активно привлекает инвестиции в нефтегазовую отрасль, развивает новые технологии добычи природных ресурсов, переработки сырья.