ИА «Ореанда-Новости» . Американские власти приняли решение ужесточить правила экспорта в отношении РФ. Как сообщает газета «Коммерсантъ» по информации от Минторга США, теперь Российскую Федерацию могут по экспортному режиму перевести в категорию государств «D».

Ранее в данную категорию, которая считается неблагожелательной для развития ядерных и ракетных технологий, входили только КНДР, Венесуэла, Ирак и Ливия. Сейчас РФ находится в категории «A», однако BIS уже приняло решение переместить государство в менее благоприятную категорию из-за беспокойства о стремительном распространении и развитии российской ядерной и ракетной промышленности.

После ужесточения экспортного режима экспортёры не смогут получить лицензию на поставку в РФ товаров или сырья, которые можно использовать для создания химического или биологического оружия, а также ядерных технологий. Исключение составит сырьё, использующееся для космической области промышленности или при коммерческом запуске ракетных технологий.